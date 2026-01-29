Cambridge Üniversitesinde 2025’te yapılan ve insan beyninin 90 yaşına kadar olan süresini beş evreye ayıran bir araştırmada, ergenlik döneminin kaç yaşa kadar sürdüğü belirtilmiştir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Nörobilim dünyasında büyük ses getiren ve Cambridge Üniversitesi tarafından yürütülen kapsamlı bir araştırma, insan beyninin gelişim yolculuğunu yeniden tanımladı. 90 yaşına kadar olan süreci kapsayan bu çalışma, beynin olgunlaşma ve yaşlanma süreçlerini beş temel evreye ayırarak bildiğimiz birçok kalıbı değiştirdi. Özellikle "yetişkinliğe geçiş" evresi, biyolojik bulgular ışığında yeni bir perspektif kazandı.

Cambridge Üniversitesinin araştırmasına göre, insan beyninin gelişim süreci dikkate alındığında ergenlik dönemi kaç yaşa kadar sürmektedir?

Araştırma, beynin karar verme, planlama ve duygusal kontrol merkezi olan prefrontal korteksin gelişimini tamamlamasının sanılandan daha uzun sürdüğünü ortaya koydu. Bilim insanları, sosyal ve yasal sınırların aksine, beynin yapısal olarak tam olgunluğa eriştiği ve ergenlikten tamamen çıktığı yaş sınırının 30'lu yaşların başlangıcına kadar dayandığını belirtmektedir. Bu bulgu, bireylerin muhakeme yeteneklerinin tam kapasiteye ulaşma sürecinin 20'li yaşların sonuna kadar devam ettiğini göstermektedir.

Cevap: 32.

