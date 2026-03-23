Çamlıyayla, hangi ilin ilçesidir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

Çamlıyayla, Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Mersin ilinin bir ilçesidir.

İlçe hakkında bazı temel bilgiler şunlardır:

  • Konumu: Mersin'in en kuzeyinde, Toros Dağları'nın eteklerinde yer alır. Adana ve Niğde illerine sınırı vardır.

  • İklim ve Turizm: Deniz seviyesinden oldukça yüksekte (ortalama 1430 metre) bulunduğu için Mersin ve Adana halkı tarafından çok popüler bir yayla merkezi olarak kullanılır. Yaz aylarında nüfusu, serin havası nedeniyle ciddi oranda artar.

  • Tarihi ve Doğal Güzellikleri: İlçenin en bilinen sembolü, sarp kayalıklar üzerine kurulu olan tarihi Namrun Kalesi'dir. Ayrıca doğa yürüyüşçüleri ve kampçılar için popüler olan Cehennem Dere Kanyonu da bu sınırlar içerisinde yer alır.

  • Mutfak Kültürü: Bölgeye özgü, kar ve pekmez/meyve şurubuyla yapılan "Karsambaç" tatlısı oldukça meşhurdur.

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER