Çamlıyayla, hangi ilin ilçesidir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

Çamlıyayla, Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Mersin ilinin bir ilçesidir.
İlçe hakkında bazı temel bilgiler şunlardır:
Konumu: Mersin'in en kuzeyinde, Toros Dağları'nın eteklerinde yer alır. Adana ve Niğde illerine sınırı vardır.
İklim ve Turizm: Deniz seviyesinden oldukça yüksekte (ortalama 1430 metre) bulunduğu için Mersin ve Adana halkı tarafından çok popüler bir yayla merkezi olarak kullanılır. Yaz aylarında nüfusu, serin havası nedeniyle ciddi oranda artar.
Tarihi ve Doğal Güzellikleri: İlçenin en bilinen sembolü, sarp kayalıklar üzerine kurulu olan tarihi Namrun Kalesi'dir. Ayrıca doğa yürüyüşçüleri ve kampçılar için popüler olan Cehennem Dere Kanyonu da bu sınırlar içerisinde yer alır.
Mutfak Kültürü: Bölgeye özgü, kar ve pekmez/meyve şurubuyla yapılan "Karsambaç" tatlısı oldukça meşhurdur.
