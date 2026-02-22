GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Çanakkale Köprüsü’nün çelik kuleleri üstündeki dört figür, hangisini temsil etmektedir? Beyaz’la Joker Sorusu

Güncelleme Tarihi:

Çanakkale Köprüsü’nün çelik kuleleri üstündeki dört figür, hangisini temsil etmektedir? Beyaz’la Joker Sorusu

1915 Çanakkale Köprüsü, sadece mühendislik harikası bir yapı değil, aynı zamanda her detayında Çanakkale Savaşı'nın hatıralarını taşıyan bir anıttır. Köprünün kulelerinin en üst kısmında yer alan ve açılıştan bir süre sonra yerleştirilen devasa yapılar, bu ruhu temsil eden en güçlü görsellerden biridir.

Çanakkale Köprüsü'nün çelik kuleleri üstündeki dört figür, hangisini temsil etmektedir?

Köprünün mimari detaylarını ve tarihsel göndermelerini incelediğimizde:

  • Seyit Onbaşı'nın Top Mermileri: Köprünün 318 metre yüksekliğindeki kulelerinin tepesine yerleştirilen dört adet figür, Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak namluya sürdüğü dev top mermilerini temsil eder.

  • Mühendislik ve Saygı: Her biri yaklaşık 75 ton ağırlığında ve 16 metre yüksekliğinde olan bu mermi figürleri, köprünün "en"lerinden biridir. Bu detayla, savaşın kaderini değiştiren o büyük fedakârlık ölümsüzleştirilmiştir.

  • Diğer Sembolik Detaylar: Kulelerin 318 metrelik yüksekliği 18 Mart'ı (3. ayın 18'i), kuleler arasındaki 2023 metrelik orta açıklık ise Cumhuriyetimizin 100. yılını simgeler. Kulelerin Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaz boyanması da bu milli ruhu tamamlar.

Cevap: Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermileri.

