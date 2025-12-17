Çarşamba Akşamı (17 Aralık 2025) Hangi Diziler Var? İşte Kanal Kanal Yayın Akışı! Dizi İzle!

17 Aralık akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan diziler ve ana kanalların yayın akışı belli oldu. Bu akşamın dizi ve program listesi ile merak edilen soruların yanıtları aşağıdadır:

" Kuruluş Orhan (Yeni Bölüm) ", " Sakıncalı (FİNAL)", " Sahipsizler (Yeni Bölüm)", " Eşref Rüya (Yeni Bölüm)" Bu Akşam Var mı?

Evet, bu popüler diziler de bu akşam yayınlanacaktır



Çarşamba Akşamı Dizileri (17 Aralık)

Kanal Program (Saat 20:00 ve Sonrası) TRT 1 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin (Sinema) ATV Kuruluş Orhan (Yeni Bölüm) Show TV Şendul Şaban (Sinema) NOW TV Sakıncalı (FİNAL) Star TV Sahipsizler (Yeni Bölüm) Kanal D Eşref Rüya (Yeni Bölüm)

TRT 1 Yayın Akışı (17 Aralık 2025)

" Ejderhanı Nasıl Eğitirsin (Sinema)" Bu Akşam Var mı?

Evet, bu akşam yayınlanacaktır:

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin (Sinema) TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacaktır.

Saat Program 14:30 Kasaba Doktoru 17:45 Lingo 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2

