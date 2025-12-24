Çarşamba Akşamı (24 Aralık 2025) Hangi Diziler Var? İşte Kanal Kanal Yayın Akışı! Dizi İzle!

24 Aralık akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan diziler ve ana kanalların yayın akışı belli oldu. Bu akşamın dizi ve program listesi ile merak edilen soruların yanıtları aşağıdadır:

"Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)", " Kuruluş Orhan (Yeni Bölüm)", " Sahipsizler (Yeni Bölüm)", " Veliaht (Yeni Bölüm)", " Halef (Yeni Bölüm)" Bu Akşam Var mı?

Evet, bu popüler diziler de bu akşam yayınlanacaktır



Çarşamba Akşamı Dizileri (24 Aralık)

Kanal Program (Saat 20:00 ve Sonrası) TRT 1 Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm) ATV Kuruluş Orhan (Yeni Bölüm) Show TV Sahte Kabadayı (Sinema) NOW TV Halef (Yeni Bölüm) Star TV Sahipsizler (Yeni Bölüm) Kanal D Eşref Rüya (Sinema)

TRT 1 Yayın Akışı (18 Aralık 2025)

"Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)" Bu Akşam Var mı?

Evet, bu akşam yayınlanacaktır:

Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm) TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacaktır.

Saat Program 14:35 Kasaba Doktoru 17:45 Lingo 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Taşacak Bu Deniz

