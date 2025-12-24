Çarşamba Akşamı (24 Aralık 2025) Hangi Diziler Var? İşte Kanal Kanal Yayın Akışı! Dizi İzle!

24 Aralık akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan diziler ve ana kanalların yayın akışı belli oldu. Bu akşamın dizi ve program listesi ile merak edilen soruların yanıtları aşağıdadır:
"Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)", "Kuruluş Orhan (Yeni Bölüm)", "Sahipsizler (Yeni Bölüm)", "Veliaht (Yeni Bölüm)", "Halef (Yeni Bölüm)" Bu Akşam Var mı?
Evet, bu popüler diziler de bu akşam yayınlanacaktır
Çarşamba Akşamı Dizileri (24 Aralık)
|Kanal
|Program (Saat 20:00 ve Sonrası)
|TRT 1
|Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)
|ATV
|Kuruluş Orhan (Yeni Bölüm)
|Show TV
|Sahte Kabadayı (Sinema)
|NOW TV
|Halef (Yeni Bölüm)
|Star TV
|Sahipsizler (Yeni Bölüm)
|Kanal D
|Eşref Rüya (Sinema)
TRT 1 Yayın Akışı (18 Aralık 2025)
"Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)" Bu Akşam Var mı?
Evet, bu akşam yayınlanacaktır:
Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm) TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacaktır.
|Saat
|Program
|14:35
|Kasaba Doktoru
|17:45
|Lingo
|19:00
|Ana Haber
|19:55
|İddiaların Aksine
|20:00
|
Taşacak Bu Deniz
