Çarşamba Akşamı (31 Aralık 2025) Hangi Diziler Var? İşte Kanal Kanal Yayın Akışı! Dizi İzle!

31 Aralık akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan diziler ve ana kanalların yayın akışı belli oldu. Bu akşamın dizi ve program listesi ile merak edilen soruların yanıtları aşağıdadır:

Çarşamba Akşamı Dizileri (31 Aralık)

Kanal Program (Saat 20:00 ve Sonrası) TRT 1 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026 ATV KİM MİLYONER OLMAK İSTER? (Yeni Bölüm) Show TV Güldür Güldür Show NOW TV Zootropolis: Hayvanlar Şehri (Sinema)

Star TV İbo Show Yılbaşı Özel (Yeni Bölüm) Kanal D Şarkılar Bizi Söyler​ (Yeni Bölüm)

TRT 1 Yayın Akışı (31 Aralık 2025)

Saat Program 17:15 Pembe Panter 18:55 İddiaların Aksine 19:00 Ana Haber 19:45 Almanak 2025 20:00 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026

