Çarşamba Akşamı (31 Aralık 2025) Hangi Diziler Var? İşte Kanal Kanal Yayın Akışı! Dizi İzle!

31 Aralık akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan diziler ve ana kanalların yayın akışı belli oldu. Bu akşamın dizi ve program listesi ile merak edilen soruların yanıtları aşağıdadır:
"Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026", "KİM MİLYONER OLMAK İSTER? (Yeni Bölüm)", "Güldür Güldür Show (Tekrar)", "İbo Show Yılbaşı Özel (Yeni Bölüm)", "Şarkılar Bizi Söyler (Yeni Bölüm)" Bu Akşam Var mı?
Evet, bu popüler diziler de bu akşam yayınlanacaktır
Çarşamba Akşamı Dizileri (31 Aralık)
|Kanal
|Program (Saat 20:00 ve Sonrası)
|TRT 1
|Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026
|ATV
|KİM MİLYONER OLMAK İSTER? (Yeni Bölüm)
|Show TV
|Güldür Güldür Show
|NOW TV
|Zootropolis: Hayvanlar Şehri (Sinema)
|Star TV
|İbo Show Yılbaşı Özel (Yeni Bölüm)
|Kanal D
|Şarkılar Bizi Söyler (Yeni Bölüm)
TRT 1 Yayın Akışı (31 Aralık 2025)
"Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026" Bu Akşam Var mı?
Evet, bu akşam yayınlanacaktır:
Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026 TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacaktır.
|Saat
|Program
|17:15
|Pembe Panter
|18:55
|İddiaların Aksine
|19:00
|Ana Haber
|19:45
|Almanak 2025
|20:00
|
Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026
