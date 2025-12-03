Çarşamba hangi diziler var? 3 Aralık Eşref Rüya, Sahipsizler yeni bölüm bugün var mı?

Çarşamba günü TV’de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Eşref Rüya, Sahipsizler bu akşam var mı? Çarşamba dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Eşref Rüya, Sahipsizler neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 3 Aralık 2025 Çarşamba günü Kanal D’de, NOW TV’de, Star TV’de, Show TV’de, TRT 1’de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? Çarşamba günü dizileri!

Çarşamba akşamı hangi diziler var? Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: -

ATV: Kuruluş Orhan

Kanal D: Eşref Rüya

Show TV: Rüya Gibi

NOW TV: Sakıncalı

Star TV: Sahipsizler

TRT 1 YAYIN AKIŞI 3 ARALIK

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 - Kurt ve Aslan/Yabancı Sinema

22:00 - Buz Yolu/Yabancı Sinema

00:25 - Buğday Tanesi/Türk Sineması

02:35 - Seksenler

