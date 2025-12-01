Cennetin Çocukları Bu Akşam Var mı, Yok mu? Cennetin Çocukları Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak? 1 Aralık 2025 TRT 1 Yayın Akışı
TRT 1'in merakla takip edilen dizisi Cennetin Çocukları, 1 Aralık Pazar akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yayın akışında yer almasıyla birlikte izleyicilerin "Bu akşam var mı?” sorusu da netlik kazandı.
Cennetin Çocukları Bu Akşam Var mı, Yok mu?
Evet, Cennetin Çocukları bu akşam yayınlanacak. TRT 1 yayın akışına göre dizi saat 20.00'de yeni bölümüyle ekrana gelecek.
Cennetin Çocukları Neden Yok?
Dizi yayın akışında yer aldığı için herhangi bir iptal veya erteleme bulunmuyor. Bölüm planlandığı şekilde izleyicilerle buluşacak.
Cennetin Çocukları Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Yeni bölüm, 1 Aralık 2025 Pazar günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.
1 Aralık 2025 TRT 1 Yayın Akışı
09:15 – Adını Sen Koy
10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 – Seksenler
14:45 – Kasaba Doktoru
17:45 – Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Cennetin Çocukları
00:15 – Taşacak Bu Deniz
