Çeyrek Altın Kaç Gram? Çeyrek Altın Kaç Gram Ağırlığındadır? Kim Milyoner Olmak İster 4 Aralık 2025 Sorusu

Vatandaşlar, altın fiyatlarındaki hareketlilikle birlikte "Çeyrek altın kaç gram?” sorusuna yeniden yanıt aramaya başladı. Yatırımcıların en çok merak ettiği çeyrek altının gram bilgisi, alış–satış işlemlerinde büyük önem taşıyor. Peki çeyrek altın tam olarak kaç gram geliyor?
Çeyrek Altın Kaç Gram?
Çeyrek altın, darphanenin standartlarına göre 1,75 gramdır. Bu ağırlık, tüm resmi çeyrek altınlarda aynıdır.
Kaynak: Haber Merkezi