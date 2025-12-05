GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,62
EURO
49,55
STERLİN
56,91
GRAM
5.859,41
ÇEYREK
9.636,18
YARIM ALTIN
19.176,72
CUMHURİYET ALTINI
38.232,17
YAŞAM Haberleri

Çeyrek Altın Kaç Gram? Çeyrek Altın Kaç Gram Ağırlığındadır? Kim Milyoner Olmak İster 4 Aralık 2025 Sorusu

Çeyrek Altın Kaç Gram? Çeyrek Altın Kaç Gram Ağırlığındadır? Kim Milyoner Olmak İster 4 Aralık 2025 Sorusu

Vatandaşlar, altın fiyatlarındaki hareketlilikle birlikte "Çeyrek altın kaç gram?” sorusuna yeniden yanıt aramaya başladı. Yatırımcıların en çok merak ettiği çeyrek altının gram bilgisi, alış–satış işlemlerinde büyük önem taşıyor. Peki çeyrek altın tam olarak kaç gram geliyor?

Çeyrek Altın Kaç Gram?

Çeyrek altın, darphanenin standartlarına göre 1,75 gramdır. Bu ağırlık, tüm resmi çeyrek altınlarda aynıdır.

Çeyrek Altın Kaç Gramdır?

Çeyrek altın toplamda 1,75 gram ağırlığa sahiptir. Bu gramaj, yatırım amaçlı alınan tüm çeyrek altınlar için sabit kabul edilir.

Çeyrek Kaç Gram?

Halk arasında "çeyrek” olarak geçen çeyrek altın 1,75 gram gelir. Bunun 0,875 gramı saf altın olarak bilinir.

Çeyrek Altın Kaç Gram Ağırlığındadır?

Çeyrek altın, 22 ayar olarak üretilir ve kesin ağırlığı 1,75 gramdır. Darphane standartlarına göre üretildiği için altının saflığı ve gramajı değişiklik göstermez.

Çeyrek Altın Kaç Gram Gelir?

Çeyrek altın 1,75 gram gelir. Kapalıçarşı, kuyumcu ve bankalarda işlem gören tüm çeyrek altınlar bu standart ölçüye sahiptir.

Çeyrek Kaç Gram Gelir?

"Çeyrek” altının piyasalardaki ağırlığı 1,75 gramdır. Saf altın oranı ise 0,875 gram 24 ayar altına eşdeğerdir.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER