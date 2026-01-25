Charles Dickens’ın takma adı nedir? Beyaz’la Joker 3 milyon tl’lik soru

Victoria devrinin en büyük yazarlarından biri olan Charles Dickens, kariyerinin ilk yıllarında eserlerini kendi ismiyle yayımlamamıştı. O dönemde yazarlar, eserlerinin nasıl karşılanacağını görmek veya daha esprili bir kimlik bürünmek için takma isimlere başvurabiliyorlardı.

Charles Dickens'ın takma adı nedir?

Charles Dickens'ın en bilinen takma adı Boz'dur. Yazar, ilk kısa yazılarını ve gözlemlerini "Sketches by Boz" (Boz'un Karalamaları) başlığı altında toplamıştır. Bu isim, aslında kardeşinin takma adı olan "Moses"ın (Musa) genizden telaffuz edilmiş bir hali olan "Boses"tan türetilmiştir.

Cevap: Boz

