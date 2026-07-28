ChatGPT Çöktü Mü? 28 Temmuz 2026 ChatGPT Neden Açılmıyor? auth.openai.com Hatası Nedir?

28 Temmuz 2026 tarihinde bazı ChatGPT kullanıcıları platforma erişimde sorun yaşadıklarını, sohbetlerin yüklenmediğini, giriş yapamadıklarını ve auth.openai.com adresiyle ilgili hata mesajları aldıklarını bildiriyor. Kullanıcı raporlarında görülen artış, ChatGPT hizmetlerinde geçici erişim problemleri yaşanabileceğine işaret ediyor.

ChatGPT çöktü mü?

28 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla ChatGPT tarafında dünya genelinde yaşanan bir kesintiye ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak bazı kullanıcılar sohbet geçmişine erişememe, yeni sohbet başlatamama, giriş yapamama ve hata mesajlarıyla karşılaştıklarını bildiriyor.

Yaşanan sorunların sunucu yoğunluğu, teknik bakım çalışmaları veya bölgesel bağlantı problemlerinden kaynaklanabileceği değerlendiriliyor.

ChatGPT neden açılmıyor?

ChatGPT'nin açılmaması; internet bağlantısı sorunları, tarayıcı önbelleği, uygulama hataları, sunucu yoğunluğu veya geçici sistem aksaklıkları nedeniyle meydana gelebilir.

Bazı kullanıcılar sayfanın yüklenmemesi, oturumun sürekli kapanması veya "Bir hata oluştu" uyarısıyla karşılaştıklarını belirtiyor.

auth.openai.com hatası nedir?

auth.openai.com hatası, ChatGPT'ye giriş yapılırken kimlik doğrulama hizmetine erişilemediğinde ortaya çıkabilen bir hata türüdür. Bu durum; sunucu yoğunluğu, geçici teknik aksaklıklar, internet bağlantısı sorunları veya tarayıcı kaynaklı problemler nedeniyle yaşanabilir.

Kullanıcılar farklı bir tarayıcı denemek, tarayıcı önbelleğini temizlemek, VPN kullanıyorsa devre dışı bırakmak veya bir süre bekledikten sonra tekrar giriş yapmak gibi yöntemlerle sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edebilir.

ChatGPT neden cevap vermiyor?

Bazı kullanıcılar sohbetlerin yüklenmediğini, yanıtların uzun süre oluşturulmadığını veya "Something went wrong" benzeri hata mesajları aldıklarını bildirebiliyor.

Bu tür problemler platformdaki yoğunluk, geçici sistem sorunları veya internet bağlantısındaki kesintilerden kaynaklanabiliyor.

ChatGPT ne zaman düzelecek?

28 Temmuz 2026 tarihi için ChatGPT tarafında resmi bir kesinti duyurusu bulunmadığından, yaşanan erişim problemlerinin ne zaman tamamen giderileceği bilinmiyor. Eğer sorun platform kaynaklı geçici bir teknik aksaklıktan kaynaklanıyorsa, gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından hizmetlerin normale dönmesi bekleniyor.

ChatGPT ile ilgili yeni bir resmi açıklama yapılması halinde haberimiz güncellenecektir.

Kaynak: Haber Merkezi