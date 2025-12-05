ChatGPT çöktü mü? ChatGPT neden açılmıyor? ChatGPT challenges.cloudflare.com hatası nedir, nasıl düzelir? 5 Aralık erişim sorunu ve çözüm yolları

5 Aralık 2025 sabahından itibaren bazı kullanıcılar ChatGPT'ye erişimde yavaşlama, yanıtların geç gelmesi, sayfanın açılmaması ve sık sık Cloudflare doğrulama ekranına takılma gibi sorunlar yaşadığını bildiriyor. Downdetector verilerine göre kullanıcı raporlarında artış bulunuyor ve bu durum OpenAI tarafında olası bir erişim problemi olduğunu gösteriyor.

ChatGPT çöktü mü?

Kullanıcı raporları, ChatGPT'de dönemsel ve bölgesel erişim sıkıntıları yaşandığını doğruluyor. Platforma girişte:

Sayfanın hiç açılmaması

Süresiz yükleme ekranı

Yanıtların çok geç gelmesi

Sohbet geçmişinin yüklenmemesi

Model seçme ekranının çalışmaması

gibi sorunlar sık şekilde rapor ediliyor. OpenAI tarafından henüz resmi bir çökme açıklaması yapılmasa da veriler, kısmi bir erişim sorunu yaşandığını gösteriyor.

ChatGPT neden açılmıyor?

Bugün ChatGPT'nin açılmaması veya geç yüklenmesi büyük ihtimalle:

OpenAI sunucularındaki yoğunluk

Cloudflare doğrulama süreçlerinde gecikme

CDN yönlendirme problemleri

Operatör kaynaklı DNS gecikmeleri

Aşırı trafik nedeniyle yaşanan cevaplama yavaşlığı

gibi nedenlerden kaynaklanıyor. Bazı kullanıcılar yalnızca gecikme yaşarken, bazıları tamamen giriş yapamıyor.

ChatGPT challenges.cloudflare.com hatası nedir?

Kullanıcıların karşılaştığı "challenges.cloudflare.com” uyarısı, Cloudflare'ın güvenlik ve doğrulama katmanının devreye girdiğini gösterir. Bu ekranın görünmesi şu durumlarda olur:

Cloudflare doğrulama adresine erişim engellenmişse

Tarayıcı veya cihaz Cloudflare koruma adımını tamamlayamıyorsa

VPN, proxy veya güvenlik eklentileri doğrulamayı engelliyorsa

Operatör DNS yönlendirmelerinde gecikme varsa

Doğrulama tamamlanamadığında ChatGPT açılmaz veya sayfa yüklenmez.

ChatGPT challenges.cloudflare.com hatası nasıl düzelir?

Kullanıcı tarafında uygulanabilecek temel çözüm yolları şunlardır:

Tarayıcıdaki reklam engelleyici / güvenlik eklentilerini kapatmak

VPN veya proxy kullanılıyorsa devre dışı bırakmak

DNS ayarlarını otomatiğe almak veya Google DNS (8.8.8.8 – 8.8.4.4) kullanmak

Tarayıcı önbelleğini temizlemek

Farklı tarayıcı veya cihazla denemek

Modemi yeniden başlatmak

Hata Cloudflare taraflıysa kullanıcı müdahalesi sorunu tamamen çözmeyebilir.

5 Aralık 2025 ChatGPT erişim sorunu giderildi mi?

Erişim tamamen düzelmiş değil. Bazı kullanıcılar sistemin normale döndüğünü bildirirken, birçok kullanıcı hâlâ doğrulama hatası, yavaş yanıt ve sayfa yüklenmeme problemleri yaşıyor. Bu tür sorunlar genelde kısa süre içinde tamamen çözülse de şu an için ChatGPT'de kısmi erişim sorununun devam ettiği görülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi