Çiftetelli, horon, zeybek, çaydaçıra, halay, çökertme, misket nelerdir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Çiftetelli, horon, zeybek, çaydaçıra, halay, çökertme ve misket nelerdir?

11 Aralık 2025 akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster bölümünde yarışmacıya Türkiye'nin kültürel değerleriyle ilgili bir soru yöneltildi. Verilen yedi terimin ortak noktası izleyiciler tarafından da hemen fark edildi.

Yarışmada sunulan şıklar şöyleydi:

A: Halk oyunları

B: Tropikal meyveler

C: Yükselen burçlar

D: Merkür retrosu adları

Bu İsimler Ne Anlama Geliyor?

Çiftetelli, horon, zeybek, çaydaçıra, halay, çökertme ve misket; Türkiye'nin farklı yörelerine ait halk oyunlarıdır.

Her biri kendi bölgesinin kültürünü, ritmini ve geleneksel figürlerini yansıtır:

Horon Karadeniz'e,

Zeybek Ege'ye,

Halay Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya,

Çaydaçıra Elazığ'a,

Çökertme Bodrum yöresine aittir.

Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi Oldu?

Doğru cevap:A: Halk oyunları

Kaynak: Haber Merkezi