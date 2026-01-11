Çin Seddi inşa edilirken yapıyı güçlendirmek için kireç harcı ile hangi besin karıştırılarak kullanılmıştır? Beyaz’la Joker 500 bin tl’lik soru

Dünya tarihinin en görkemli mimari yapılarından biri olan Çin Seddi, asırlara meydan okuyan dayanıklılığını antik dönem mühendislerinin geliştirdiği şaşırtıcı bir formüle borçludur.
Çin Seddi inşa edilirken yapıyı güçlendirmek için kireç harcı ile hangi besin karıştırılarak kullanılmıştır?
Çinli inşaatçılar yaklaşık 1500 yıl önce, yapının bloklarını birbirine kenetlemek için kireç harcına yapışkan pirinç (glutinous rice) suyu karıştırmışlardır. Bu organik-inorganik karışım, tuğlalar arasında o kadar güçlü bir bağ oluşturmuştur ki; ortaya çıkan harç, depremlere ve ağır hava koşullarına karşı modern çimentolardan bile daha dirençli hale gelmiştir. Yapılan araştırmalar, pirinçteki amilopektin maddesinin kalsiyum karbonat kristallerinin büyümesini engelleyerek yapının daha esnek ve dayanıklı olmasını sağladığını kanıtlamıştır.
Cevap: Yapışkan Pirinç Unu
