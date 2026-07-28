Claude Çöktü Mü? 28 Temmuz 2026 Claude Neden Açılmıyor? Claude AI Erişim Sorunu Mu Var?

28 Temmuz 2026 tarihinde bazı Claude kullanıcıları platforma giriş yapamama, sohbetlerin yüklenmemesi, yanıt oluşturulamaması ve bağlantı hataları yaşadıklarını bildiriyor. Kullanıcı raporlarında görülen artış, Claude AI hizmetlerinde geçici erişim sorunları yaşanabileceğine işaret ediyor.
Claude çöktü mü?
28 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla Claude geliştiricisi tarafından dünya genelinde yaşanan bir kesintiye ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bazı kullanıcılar platforma erişimde sorun yaşadıklarını, sohbet geçmişinin yüklenmediğini ve yeni konuşma başlatamadıklarını belirtiyor.
Yaşanan problemlerin sunucu yoğunluğu, teknik bakım çalışmaları veya bölgesel bağlantı sorunlarından kaynaklanabileceği değerlendiriliyor.
Claude neden açılmıyor?
Claude AI platformunun açılmaması; internet bağlantısı sorunları, tarayıcı önbelleği, uygulama kaynaklı hatalar veya sunucu tarafındaki geçici teknik aksaklıklar nedeniyle meydana gelebilir.
Bazı kullanıcılar sayfanın yüklenmemesi, oturum açamama veya hata mesajlarıyla karşılaştıklarını bildiriyor.
Claude neden cevap vermiyor?
Claude'un sorulara yanıt vermemesi veya uzun süre yüklenme ekranında kalması; sistem yoğunluğu, geçici sunucu problemleri veya internet bağlantısındaki kesintilerden kaynaklanabiliyor.
Kullanıcılar tarayıcıyı yenileyerek, farklı bir tarayıcı deneyerek veya bir süre bekledikten sonra yeniden giriş yaparak sorunun devam edip etmediğini kontrol edebilir.
Claude AI neden yavaş?
Claude AI platformunda yaşanan performans düşüşü; yoğun kullanıcı trafiği, planlı bakım çalışmaları veya teknik altyapıda meydana gelen geçici sorunlardan kaynaklanabilir.
Özellikle aynı anda çok sayıda kullanıcının benzer problemler bildirmesi, sorunun platform kaynaklı olabileceğini gösterebilir.
Claude ne zaman düzelecek?
28 Temmuz 2026 tarihi için Claude tarafında resmi bir kesinti duyurusu bulunmadığından, yaşanan erişim problemlerinin ne zaman tamamen giderileceği bilinmiyor. Eğer sorun platform kaynaklı geçici bir teknik aksaklıktan kaynaklanıyorsa, teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından hizmetlerin normale dönmesi bekleniyor.
Claude ile ilgili yeni bir resmi açıklama yapılması halinde haberimiz güncellenecektir.
Kaynak: Haber Merkezi