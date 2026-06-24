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Cloudflare çöktü mü? 24 Haziran 2026 Cloudflare neden çalışmıyor? Web siteleri neden açılmıyor? Cloudflare ne zaman düzelecek?

Cloudflare çöktü mü? 24 Haziran 2026 Cloudflare neden çalışmıyor? Web siteleri neden açılmıyor? Cloudflare ne zaman düzelecek?

Cloudflare Çöktü mü? 24 Haziran 2026 Cloudflare Erişim Sorunu Son Durum

24 Haziran 2026 tarihinde bazı internet kullanıcıları, Cloudflare altyapısını kullanan internet sitelerine erişimde sorun yaşadıklarını bildiriyor. Kullanıcı raporlarında görülen artış; web sitelerinin açılmaması, hata mesajları ve bağlantı problemleri gibi olası Cloudflare kaynaklı erişim sorunlarına işaret ediyor.

Cloudflare çöktü mü?

Cloudflare tarafından 24 Haziran 2026 tarihinde dünya genelinde yaşanan bir kesintiye ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bazı kullanıcılar farklı internet sitelerine giriş yaparken hata ekranları, yavaş yüklenme veya erişim problemleri yaşadıklarını belirtiyor.

Yaşanan sorunların Cloudflare servisleri, bölgesel ağ problemleri veya internet altyapısındaki geçici aksaklıklardan kaynaklanabileceği değerlendiriliyor.

Cloudflare neden çalışmıyor?

Cloudflare erişim problemleri; DNS sorunları, ağ bağlantı hataları, sunucu yoğunluğu veya Cloudflare servislerinde yaşanan teknik problemler nedeniyle ortaya çıkabilir.

Cloudflare birçok web sitesinin güvenlik ve hız altyapısını sağladığı için yaşanabilecek olası bir problem, çok sayıda farklı internet sitesini etkileyebilir.

Web siteleri neden açılmıyor?

Cloudflare altyapısı kullanan sitelerde yaşanan erişim sorunları; 5xx hata kodları, bağlantı zaman aşımı veya sunucuya ulaşılamaması gibi problemler şeklinde görülebilir.

Kullanıcılar farklı sitelerde aynı anda sorun yaşıyorsa problemin tek bir web sitesinden değil, daha geniş kapsamlı bir altyapı sorunundan kaynaklanma ihtimali bulunabilir.

Cloudflare hata veriyor mu?

Bazı kullanıcılar Cloudflare koruması bulunan sitelerde hata sayfalarıyla karşılaşabiliyor. Bu durum bazen site sunucusundan, bazen de Cloudflare ağındaki geçici teknik sorunlardan kaynaklanabilir.

Cloudflare ne zaman düzelecek?

Cloudflare tarafından resmi bir kesinti duyurusu yapılmadığı için yaşanan erişim probleminin kesin düzelme zamanı bilinmiyor. Eğer sorun altyapı kaynaklı geçici bir aksaklıksa teknik ekiplerin müdahalesi sonrası servislerin normale dönmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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