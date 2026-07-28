Cloudflare Çöktü mü? 28 Temmuz 2026 Cloudflare Neden Çalışmıyor? Web Siteleri Neden Açılmıyor? Cloudflare Ne Zaman Düzelecek?

28 Temmuz 2026 tarihinde bazı internet kullanıcıları, Cloudflare altyapısını kullanan web sitelerine erişimde sorun yaşadıklarını bildiriyor. Kullanıcı raporlarında görülen artış; internet sitelerinin açılmaması, bağlantı hataları, DNS sorunları ve çeşitli hata mesajlarıyla karşılaşılması gibi problemlerin yaşanabileceğine işaret ediyor.

Cloudflare çöktü mü?

28 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla Cloudflare tarafından dünya genelinde yaşanan bir kesintiye ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak kullanıcı bildirimlerinde Cloudflare altyapısını kullanan birçok internet sitesine erişim sağlanamadığı, sayfaların geç yüklendiği veya hata ekranlarıyla karşılaşıldığı belirtiliyor.

Yaşanan sorunların sunucu yoğunluğu, ağ altyapısındaki teknik aksaklıklar veya bölgesel bağlantı problemlerinden kaynaklanabileceği değerlendiriliyor.

Cloudflare neden çalışmıyor?

Cloudflare hizmetlerinde yaşanan erişim sorunları; DNS servislerindeki geçici problemler, ağ trafiğindeki yoğunluk, planlı bakım çalışmaları veya teknik arızalar nedeniyle ortaya çıkabiliyor.

Cloudflare, milyonlarca internet sitesine güvenlik, CDN ve DNS hizmeti sunduğu için platformda yaşanabilecek olası bir problem, aynı anda çok sayıda web sitesinin etkilenmesine neden olabiliyor.

Web siteleri neden açılmıyor?

Cloudflare altyapısını kullanan web sitelerinde yaşanan erişim problemleri; 522 Connection Timed Out, 524 A Timeout Occurred, 520 Web Server Returned an Unknown Error, 521 Web Server Is Down veya 502 Bad Gateway gibi hata mesajları şeklinde görülebiliyor.

Eğer farklı internet sitelerinde aynı anda benzer erişim sorunları yaşanıyorsa, problemin tek bir web sitesinden değil, ortak altyapı hizmetinden kaynaklanma ihtimali bulunuyor.

Cloudflare ne zaman düzelecek?

28 Temmuz 2026 tarihi için Cloudflare tarafından resmi bir kesinti duyurusu yapılmadığı için yaşanan erişim problemlerinin ne zaman tamamen giderileceği bilinmiyor. Eğer sorun platform kaynaklı geçici bir teknik aksaklıktan kaynaklanıyorsa, teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından hizmetlerin normale dönmesi bekleniyor.

Cloudflare tarafından yeni bir resmi açıklama yapılması halinde haberimiz güncellenecektir.

Kaynak: Haber Merkezi