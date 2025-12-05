Cloudflare çöktü mü? Cloudflare neden çalışmıyor? Cloudflare ne zaman düzelecek? (5 Aralık 2025)

5 Aralık 2025 sabah saatlerinden itibaren birçok kullanıcı, Cloudflare altyapısı kullanan sitelere erişimde yavaşlama, doğrulama ekranında takılma ve zaman zaman hata kodlarıyla karşılaştığını bildiriyor. Cloudflare tarafından yapılmış resmi bir arıza açıklaması bulunmasa da kullanıcı raporları, platformda kısmi bir erişim sorunu yaşandığını gösteriyor.

Cloudflare çöktü mü?

Cloudflare'ın tamamen çöktüğüne dair doğrulanmış bir resmi açıklama yok. Ancak aynı anda birçok sitede:

Sayfa açılmama

"challenges.cloudflare.com” doğrulama hatası

Geç yüklenme

500/502 benzeri sunucu uyarıları

Güvenlik doğrulamasının tamamlanamaması

gibi problemler görülmesi, Cloudflare tarafında bölgesel veya kısmi bir kesinti ihtimalini güçlendiriyor. Çoğu kullanıcı özellikle güvenlik doğrulama ekranında takıldığını belirtiyor.

Cloudflare neden çalışmıyor?

Sorunun nedeni şu an kesin olarak açıklanmış değil, ancak olası sebepler şunlar olabilir:

Cloudflare'ın güvenlik/doğrulama sisteminde yaşanan gecikme

CDN (içerik dağıtım ağı) trafiğinde yoğunluk

DNS yönlendirme sorunları

Bölgesel bağlantı gecikmeleri

Cloudflare veri merkezleri arasında senkronizasyon gecikmesi

Bu tür durumlarda sorun Cloudflare düzeyinde olduğu için kullanıcı tarafında çözülebilecek bir arıza değildir.

Cloudflare ne zaman düzelecek? (5 Aralık 2025)

Cloudflare kaynaklı kısmi sorunlar genellikle kısa sürede çözülür. Benzer geçmiş kesintiler:

15–30 dakika

1–2 saat

Nadiren birkaç saat

içinde tamamen normale dönmüştü. Şu anda sorun bazı bölgelerde azalırken, bazı kullanıcılar hâlâ doğrulama ekranına takıldığını bildiriyor. Sorunun tamamen ne zaman düzeleceğine dair net bir bilgi yok ancak Cloudflare çalışmalarını tamamladığında bağlantılar otomatik olarak normale dönecektir.

Kaynak: Haber Merkezi