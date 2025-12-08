Cloudflare yine çöktü mü? Cloudflare ne zaman düzelecek? Cloudflare challenges.cloudflare.com hatası nasıl düzelir?

8 Aralık 2025 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde birçok kullanıcı, Cloudflare altyapısı kullanan sitelere erişimde ciddi yavaşlamalar, doğrulama ekranında takılmalar, hata kodları ve zaman zaman tamamen açılmayan sayfalarla karşılaşıyor. Özellikle "challenges.cloudflare.com” doğrulama sayfasının yüklenmemesi nedeniyle birçok siteye erişim kesintili hâle geldi. Kullanıcı raporlarındaki artış, Cloudflare tarafında olası bir altyapı problemi yaşandığını gösteriyor; ancak şu ana kadar Cloudflare'dan yapılmış resmi bir kesinti duyurusu bulunmuyor.

Cloudflare çöktü mü?

Cloudflare'ın tamamen çöktüğüne dair doğrulanmış bir açıklama yok. Ancak:

Birçok siteye hiç erişilememesi,

Güvenlik doğrulama ekranının sürekli döngüye girmesi,

API isteklerinin başarısız olması,

CDN üzerinden yüklenen görsel, video ve betiklerin açılmaması,

500/502/503/522 gibi hata kodlarının yaygınlaşması

gibi belirtiler, Cloudflare'ın özellikle güvenlik ve içerik dağıtım (CDN) katmanlarında kısmi bir aksaklık yaşadığını gösteriyor. Aynı anda yüzlerce sitede görülen bir erişim sorunu, probleme kullanıcı cihazı veya internet sağlayıcısı değil, merkezde bulunan Cloudflare servislerinin neden olduğunu işaret ediyor.

Bazı geliştiriciler, Cloudflare panellerine girişte de yavaşlama olduğunu bildiriyor. Bu da sorunların sadece kullanıcı tarafında değil, yönetici paneli tarafında da etkili olduğunu gösteriyor.

Cloudflare ne zaman düzelecek?

Cloudflare tarafından resmi bir çözüm süresi açıklanmış değil, ancak şirketin geçmiş kesinti kayıtlarına bakıldığında şu örüntü görülüyor:

Küçük doğrulama hataları: 10–30 dakika

CDN kaynaklı bölgesel kesintiler: 1–2 saat

Global routing / DNS sorunları: 2–4 saat

Büyük çaplı DDoS saldırılarının etkilediği durumlar: birkaç saatten uzun

8 Aralık 2025'te yaşanan erişim gecikmeleri, global kapsamda değil bölgesel ve kısmi olduğu için sorunun birkaç saat içinde tamamen çözülme ihtimali yüksek. Türkiye'de bazı kullanıcıların erişimin yavaş yavaş düzeldiğini bildirmesi, Cloudflare'ın sorunu kademeli olarak düzeltmeye başladığını gösteriyor.

Cloudflare challenges.cloudflare.com hatası nedir?

"challenges.cloudflare.com” Cloudflare'ın güvenlik doğrulama sisteminin temel alan adıdır. Bu ekran şu amaçlarla kullanılır:

Trafiğin bot ya da saldırı olup olmadığını anlamak

Kullanıcının gerçek kişi olduğunu doğrulamak

IP adresi riskli görünüyorsa ek kontrol yapmak

Site sahibini DDoS saldırılarından korumak

Ülke bazlı erişim filtrelemesi

Bu doğrulama tamamlanamadığında kullanıcı:

"Devam etmek için challenges.cloudflare.com engellemesini kaldırın”

"Doğrulama tamamlanamadı”

"Checking your browser before accessing…”

gibi uyarılarla karşılaşır. Bugün yaşanan sorun, Cloudflare'ın doğrulama servisindeki gecikmeden veya yönlendirme hatasından kaynaklanıyor olabilir.

Cloudflare challenges.cloudflare.com hatası nasıl düzelir?

Hatanın nedeni Cloudflare kaynaklıysa kullanıcı tarafından tamamen çözülmesi mümkün değildir; ancak aşağıdaki adımlar sorunu azaltabilir:

Tarayıcı / cihaz tarafı çözümler:

Reklam engelleyici (AdBlock, uBlock, Brave Shield vb.) eklentileri kapatın

Antivirüs veya güvenlik duvarının Cloudflare alanlarını engellemediğinden emin olun

Tarayıcı önbelleğini temizleyin

Farklı tarayıcı kullanarak test edin

Mobil veri – Wi-Fi arasında geçiş yaparak bağlantıyı yenileyin

DNS ayarlarını otomatik moda alın

Google DNS (8.8.8.8 – 8.8.4.4) veya Cloudflare DNS (1.1.1.1 – 1.0.0.1) deneyin

VPN, proxy veya özel route kullanan bağlantıları kapatın

Modem / ağ tarafı çözümler:

Modemi yeniden başlatın

Genişletici veya Mesh bağlantı kullanıyorsanız temel modeme dönerek test yapın

Hotspot bağlantısı ile karşılaştırma yaparak sorunun yerel mi global mi olduğunu kontrol edin

Sorun Cloudflare taraflı olduğu için, çözüm Cloudflare'ın altyapıyı düzeltmesiyle tamamen normale dönecektir.

Kaynak: Haber Merkezi