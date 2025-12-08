Cloudflare yine çöktü mü? Cloudflare ne zaman düzelecek? Cloudflare challenges.cloudflare.com hatası nasıl düzelir?

8 Aralık 2025 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde birçok kullanıcı, Cloudflare altyapısı kullanan sitelere erişimde ciddi yavaşlamalar, doğrulama ekranında takılmalar, hata kodları ve zaman zaman tamamen açılmayan sayfalarla karşılaşıyor. Özellikle "challenges.cloudflare.com” doğrulama sayfasının yüklenmemesi nedeniyle birçok siteye erişim kesintili hâle geldi. Kullanıcı raporlarındaki artış, Cloudflare tarafında olası bir altyapı problemi yaşandığını gösteriyor; ancak şu ana kadar Cloudflare'dan yapılmış resmi bir kesinti duyurusu bulunmuyor.
Cloudflare çöktü mü?
Cloudflare'ın tamamen çöktüğüne dair doğrulanmış bir açıklama yok. Ancak:
-
Birçok siteye hiç erişilememesi,
-
Güvenlik doğrulama ekranının sürekli döngüye girmesi,
-
API isteklerinin başarısız olması,
-
CDN üzerinden yüklenen görsel, video ve betiklerin açılmaması,
-
500/502/503/522 gibi hata kodlarının yaygınlaşması
gibi belirtiler, Cloudflare'ın özellikle güvenlik ve içerik dağıtım (CDN) katmanlarında kısmi bir aksaklık yaşadığını gösteriyor. Aynı anda yüzlerce sitede görülen bir erişim sorunu, probleme kullanıcı cihazı veya internet sağlayıcısı değil, merkezde bulunan Cloudflare servislerinin neden olduğunu işaret ediyor.
Bazı geliştiriciler, Cloudflare panellerine girişte de yavaşlama olduğunu bildiriyor. Bu da sorunların sadece kullanıcı tarafında değil, yönetici paneli tarafında da etkili olduğunu gösteriyor.
Cloudflare ne zaman düzelecek?
Cloudflare tarafından resmi bir çözüm süresi açıklanmış değil, ancak şirketin geçmiş kesinti kayıtlarına bakıldığında şu örüntü görülüyor:
-
Küçük doğrulama hataları: 10–30 dakika
-
CDN kaynaklı bölgesel kesintiler: 1–2 saat
-
Global routing / DNS sorunları: 2–4 saat
-
Büyük çaplı DDoS saldırılarının etkilediği durumlar: birkaç saatten uzun
8 Aralık 2025'te yaşanan erişim gecikmeleri, global kapsamda değil bölgesel ve kısmi olduğu için sorunun birkaç saat içinde tamamen çözülme ihtimali yüksek. Türkiye'de bazı kullanıcıların erişimin yavaş yavaş düzeldiğini bildirmesi, Cloudflare'ın sorunu kademeli olarak düzeltmeye başladığını gösteriyor.
Cloudflare challenges.cloudflare.com hatası nedir?
"challenges.cloudflare.com” Cloudflare'ın güvenlik doğrulama sisteminin temel alan adıdır. Bu ekran şu amaçlarla kullanılır:
-
Trafiğin bot ya da saldırı olup olmadığını anlamak
-
Kullanıcının gerçek kişi olduğunu doğrulamak
-
IP adresi riskli görünüyorsa ek kontrol yapmak
-
Site sahibini DDoS saldırılarından korumak
-
Ülke bazlı erişim filtrelemesi
Bu doğrulama tamamlanamadığında kullanıcı:
-
"Devam etmek için challenges.cloudflare.com engellemesini kaldırın”
-
"Doğrulama tamamlanamadı”
-
"Checking your browser before accessing…”
gibi uyarılarla karşılaşır. Bugün yaşanan sorun, Cloudflare'ın doğrulama servisindeki gecikmeden veya yönlendirme hatasından kaynaklanıyor olabilir.
Cloudflare challenges.cloudflare.com hatası nasıl düzelir?
Hatanın nedeni Cloudflare kaynaklıysa kullanıcı tarafından tamamen çözülmesi mümkün değildir; ancak aşağıdaki adımlar sorunu azaltabilir:
Tarayıcı / cihaz tarafı çözümler:
-
Reklam engelleyici (AdBlock, uBlock, Brave Shield vb.) eklentileri kapatın
-
Antivirüs veya güvenlik duvarının Cloudflare alanlarını engellemediğinden emin olun
-
Tarayıcı önbelleğini temizleyin
-
Farklı tarayıcı kullanarak test edin
-
Mobil veri – Wi-Fi arasında geçiş yaparak bağlantıyı yenileyin
-
DNS ayarlarını otomatik moda alın
-
Google DNS (8.8.8.8 – 8.8.4.4) veya Cloudflare DNS (1.1.1.1 – 1.0.0.1) deneyin
-
VPN, proxy veya özel route kullanan bağlantıları kapatın
Modem / ağ tarafı çözümler:
-
Modemi yeniden başlatın
-
Genişletici veya Mesh bağlantı kullanıyorsanız temel modeme dönerek test yapın
-
Hotspot bağlantısı ile karşılaştırma yaparak sorunun yerel mi global mi olduğunu kontrol edin
Sorun Cloudflare taraflı olduğu için, çözüm Cloudflare'ın altyapıyı düzeltmesiyle tamamen normale dönecektir.
Kaynak: Haber Merkezi