Çocuklarda hangi vücut ısısı orta dereceli ateş olarak sınıflandırılır? Çifte Milyon Sorusu

Çocuklarda vücut ısısı ölçüldüğünde, elde edilen değerin hangi kategoriye girdiğini bilmek, doğru müdahale ve takip açısından oldukça kritiktir. Tıbbi literatürde ateş, genellikle hafif, orta ve yüksek (veya çok yüksek) olarak sınıflandırılır.

Çocuklarda orta dereceli ateş aralığı nedir?

Genellikle koltuk altından yapılan ölçümlerde 38.5°C ile 39.4°C arasındaki değerler orta dereceli ateş olarak sınıflandırılır.

