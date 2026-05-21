“Çok güldük, kesin kötü bir şey olacak“ düşüncesini taşıyan kişiler nazarofobi mi, kahkofobi mi, çerofobi mi, gülofobi midir?

Halk arasında sıklıkla "Çok güldük, başımıza bir iş gelecek" veya "Çok güldük, ağlayacağız" şeklinde dile getirilen bu durum, psikoloji literatüründe Çerofobi (Cherophobia) olarak adlandırılır.

Kelime anlamı olarak Yunanca neşe/mutluluk anlamına gelen "chero" ile korku anlamına gelen "phobia" sözcüklerinin birleşiminden oluşur ve "mutluluk korkusu" olarak tanımlanır.

Çerofobi Nedir ve Neden Olur?

Çerofobiye sahip olan kişiler, mutluluktan ya da gülmekten doğrudan korkmazlar. Onların asıl korktuğu şey, mutlu bir anı takip edeceğine inandıkları olumsuz, trajik veya kötü olaylardır. Bu durumun arkasındaki temel düşünce yapısı şunlardır:

  • Karmik Cezalandırma İnancı: "Eğer şimdi çok mutlu olursam, bunun bedelini yakında büyük bir acıyla öderim" algısı.

  • Kaygıyı Yönetme Çabası: Kişi, kendini olası hayal kırıklıklarına veya kötü haberlere karşı korumak için koruyucu bir kalkan olarak neşesini sınırlar.

  • Geçmiş Deneyimler: Geçmişte çok mutlu oldukları bir anın hemen ardından travmatik veya üzücü bir olay yaşamış kişilerin zihninde bu iki durum hatalı bir şekilde kodlanabilir.

Diğer Terimlerin Anlamları Nelerdir?

Seçeneklerde geçen ve kulağa benzer gelen diğer fobi türleri ise tamamen farklı korkuları tanımlar:

  • Nazarofobi: Kendisine veya sevdiklerine nazar değmesinden, kötü gözle bakılmasından duyulan aşırı ve patolojik korkudur. (Halk arasındaki "çok anlattık, nazar değecek" kaygısıyla yakındır ancak çerofobiden farklıdır).

  • Kahkofobi (Kakofobi): Çirkinlikten, çirkin nesnelerden veya çirkin görünmekten duyulan korkudur.

  • Gülofobi (Geliotofobi): Doğrudan gülmekten, gülünç duruma düşmekten veya başkalarının kendisiyle alay etmesinden duyulan korkudur.

