YAŞAM Haberleri

Çok Güzel Hareketler 2 neden yok? Çok Güzel Hareketler 2 bu akşam var mı yok mu? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm yayınlanacak mı? 27 KASIM 2025 STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV'nin sevilen eğlence programı Çok Güzel Hareketler 2, izleyicileri kahkaha dolu skeçlerle buluşturmaya devam ediyor. Programın bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

Çok Güzel Hareketler 2 Bu Akşam Var mı, Yok mu?

Evet, Çok Güzel Hareketler 2 bu akşam var. Star TV yayın akışında program saat 20.00'de yer alıyor.

Çok Güzel Hareketler 2 Neden Yok?

Program yayın akışında yer aldığı için herhangi bir iptal veya erteleme söz konusu değil. Yeni bölümü bu akşam normal saatinde ekrana gelecek.

Çok Güzel Hareketler 2 Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Yeni bölüm 27 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00'de Star TV'de izleyicisiyle buluşacak.

27 Kasım 2025 Star TV Yayın Akışı

  • 07:00 – Kiralık Aşk
  • 09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen
  • 16:15 – Söz
  • 19:00 – Star Haber
  • 20:00 – Çok Güzel Hareketler 2
  • 00:30 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

