YAŞAM Haberleri

Çok şey öğrendim geçen üç yıl boyunca, Alt katında uyumayı bir ranzanın, Üst katında çocukluğum... dizeleriyle başlayan “Siz Aşktan N’Anlarsınız Bayım?“ adlı şiirin şairi kimdir?

Güncelleme Tarihi:

Çok şey öğrendim geçen üç yıl boyunca, Alt katında uyumayı bir ranzanın, Üst katında çocukluğum... dizeleriyle başlayan “Siz Aşktan N’Anlarsınız Bayım?“ adlı şiirin şairi kimdir?

"Çok şey öğrendim geçen üç yıl boyunca / Alt katında uyumayı bir ranzanın / Üst katında çocukluğum...” dizeleriyle başlayan "Siz Aşktan Ne Anlarsınız Bayım?” adlı şiirin şairi kimdir?

11 Aralık 2025 tarihli Kim Milyoner Olmak İster bölümünde yarışmacıya modern Türk şiirinin ikonlaşmış dizeleri soruldu. Şiirin duygusal tonu ve şiire hayat veren kadın şair merak uyandırdı.

Yarışmada verilen şıklar şöyleydi:

  • A: Didem Madak

  • B: Tomris Uyar

  • C: Gülten Akın

  • D: Nilgün Marmara

"Siz Aşktan Ne Anlarsınız Bayım?” Şiirinin Şairi Kimdir?

Bu dizeler ve şiirin tamamı, Türk şiirinin en özgün ve en sevilen kadın şairlerinden biri olan Didem Madak tarafından kaleme alınmıştır. Didem Madak, kendine has sesi, acıyı ve ironiyi birleştiren şiir tarzı ve duygusal derinliğiyle edebiyat dünyasında özel bir konuma sahiptir.

Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi Oldu?

Doğru cevap: A: Didem Madak

Kaynak: Haber Merkezi

