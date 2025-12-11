Daha çok eskiden evlerde, davul fırınların, kullanılmadığı zamanlarda genellikle hangisinin üstüne konulduğuna sıkça rastlanırdı?

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Davul fırınlar kullanılmadığında nereye konurdu?” sorusunun cevabı buzdolabının üstü oldu.

Eskiden davul fırınlar kullanılmadığı zaman genellikle nerenin üstüne konurdu?



7 Aralık 2025 tarihli Kim Milyoner Olmak İster bölümünde yarışmacıya nostalji dolu bir soru yöneltildi. Türkiye'nin birçok evinde yıllarca kullanılan davul fırınlarla ilgili bu soru, izleyicileri geçmişe götürdü.

Soruda sunulan şıklar şöyleydi:

A: Banyo küvetinin

B: Su sebilinin

C: Tüplü televizyonun

D: Buzdolabının

Davul Fırınlar Eskiden En Çok Nereye Konulurdu?

Davul fırınlar, özellikle 80'li ve 90'lı yıllarda pek çok evin mutfağında yer bulmuştu. Kullanılmadıkları zaman ise yüksekte ve sağlam bir konuma bırakılırdı. Bu nedenle en sık görülen yer: Buzdolabının üstüydü. Buzdolabı, hem yer tasarrufu sağlıyor hem de fırının güvenli şekilde durmasına olanak veriyordu.

Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi Oldu?

Doğru cevap: D: Buzdolabının

Kaynak: Haber Merkezi