Davaro adlı filmde Şener Şen tarafından canlandırılan karakter kimlerdendir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru
1981 yapımı "Davaro", Türk sinemasının en başarılı kara mizah örneklerinden biri olarak kabul edilir. Kemal Sunal ve Şener Şen'in muhteşem uyumuyla şekillenen film, iki aile arasındaki kan davasını absürt bir dille ele alır. Şener Şen'in canlandırdığı, kurnaz ama her seferinde planları ayağına dolanan o meşhur karakter, sinema tarihimize geçen replikleriyle hâlâ hafızalardadır.
"Davaro" adlı filmde Şener Şen tarafından canlandırılan karakter "kimlerdendir"?
Filmde Memo'nun (Kemal Sunal) ezeli rakibi ve aynı zamanda kan davalısı olan bu karakter, kendine has yürüyüşü ve "Hortumlu Dünyada Bir Garip Adam" tadındaki kurnazlıklarıyla tanınır. Karakter, film boyunca ailesinin kökenine ve kan davasının ağırlığına vurgu yapan o meşhur soyadı veya aile lakabı üzerinden kendini tanımlar. Bu isim, Yeşilçam tutkunları için hem rekabeti hem de kahkahayı temsil eder.
