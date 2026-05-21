“Dede Korkut Kitabı“nın mukaddime kısmına göre Dede Korkut, Oğuzların hangi boyuna mensuptur?

"Dede Korkut Kitabı"nın mukaddime (önsöz) kısmında yer alan ifadelere göre Dede Korkut, Oğuzların Bayat boyuna mensuptur.
Mukaddimenin hemen başında bu durum tam olarak şu şekilde aktarılır:
Resul aleyhi's-selâm zamanına yakın Bayat boyundan Korkut Ata derler bir er koptu. Oğuz'un o kişi bilicisiydi; ne derse olurdu, gaipten türlü haber söylerdi..."
Destanlarda Oğuzların akıl hocası, devlet bilgesi ve veli bir şahsiyet olarak tasvir edilen Dede Korkut'un, geleceğe yönelik kehanetlerde bulunduğu ve Oğuz boylarının karşılaştığı her müşkülü çözüme kavuşturduğu anlatılır.
Kaynak: Haber Merkezi