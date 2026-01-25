Deklare etmek ne anlama gelmektedir? Beyaz’la Joker 250 bin tl’lik soru
Günlük hayatta, ekonomide veya diplomaside sıkça karşımıza çıkan "deklare etmek" terimi, Fransızca kökenli bir kelimedir ve temelinde bir durumu resmen duyurmak yatar. Bir şeyi sadece söylemekten öte, onu kayıt altına geçirmek veya otoriteye bildirmek anlamını taşır.
Deklare etmek ne anlama gelmektedir?
Deklare etmek; bir durumu, bir düşünceyi veya sahip olunan bir varlığı resmi olarak bildirmek, açıklamak, ilan etmek veya beyan etmek anlamına gelir. Özellikle gümrük işlemlerinde, vergi dairesinde veya siyasi açıklamalarda bu ifade çok sık kullanılır.
Kullanım Alanlarına Göre Örnekler:
Gümrükte: Yurt dışından getirilen değerli eşyaların gümrük memurlarına bildirilmesi ("Eşyaları deklare etmek").
Siyasette/Diplomaside: Bir devletin bir kararı tüm dünyaya resmen duyurması ("Savaş deklare etmek" veya "Bağımsızlık deklare etmek").
Günlük Dilde: Bir kişinin niyetini veya duygularını açıkça, çekinmeden ortaya koyması.
