Son Dakika
YAŞAM Haberleri

Demir, bakır, gümüş, altın, cıva, karbon, kükürt, kalay, antimon, arsenik, kurşun, bizmut adlı elementlerin ortak özelliği hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Demir, bakır, gümüş, altın, cıva, karbon, kükürt, kalay, antimon, arsenik, kurşun, bizmut adlı elementlerin ortak özelliği hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl’lik soru

Daha önceki soruda da belirttiğim gibi, bu elementleri diğerlerinden ayıran şey, modern kimya bilimi doğmadan binlerce yıl önce insanlar tarafından keşfedilmiş ve kullanılmış olmalarıdır.

Neden diğer seçenekler yanlıştır?

  • Metal Olmaları: Bu doğru bir cevap olamaz çünkü listenizde karbon ve kükürt gibi ametal olan elementler de yer almaktadır.

  • Ametal Olmaları: Bu da yanlıştır çünkü listedeki demir, altın, gümüş gibi maddelerin büyük çoğunluğu metaldir.

  • Soy Gaz: Listede helyum, neon veya argon gibi bir soy gaz bulunmamaktadır; hepsi katı veya sıvı (cıva) haldedir.

Cevap: Antik çağdan beri biliniyor olmaları.

Kaynak: Haber Merkezi

