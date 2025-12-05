GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
YAŞAM Haberleri

Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede, ne zaman, kaç şiddetinde oldu? İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Muğla, Konya 5 Aralık 2025 AFAD RASATHANE son depremler listesi

Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede, ne zaman, kaç şiddetinde oldu? İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Muğla, Konya 5 Aralık 2025 AFAD RASATHANE son depremler listesi

Vatandaşlar, 5 Aralık 2025'te hissedilen sarsıntıların ardından "Deprem mi oldu?” sorusuna yeniden yanıt aramaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel veriler, Türkiye genelindeki deprem hareketliliğinin yakından takip edildiğini gösteriyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de hissedilen titreşimler sonrası gözler resmi açıklamalara çevrildi.

Son Dakika: Deprem mi Oldu?

Türkiye'nin farklı bölgelerinde gün içinde çeşitli büyüklüklerde depremler kaydedildi. AFAD ve Kandilli'nin 5 Aralık tarihli duyuruları, "Az önce deprem mi oldu?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Hangi Bölgelerde Deprem Yaşandı?

AFAD ve Kandilli'nin listelerine göre Ege, Marmara ve bazı iç bölgelerde hafif–orta şiddette sarsıntılar meydana geldi. Bu nedenle "Artçı deprem mi?” sorusu sıkça sorulmaya başlandı.

Depremin Şiddeti Kaçtı?

Sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssüne ilişkin bilgiler AFAD'ın Son Depremler ekranında anlık olarak yayımlanıyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de Deprem Hissedildi mi?

Sosyal medyada "İstanbul sallandı mı?”, "Ankara'da deprem mi oldu?”, "İzmir'de deprem hissedildi mi?” paylaşımları artış gösterdi. Resmi açıklamalara göre bazı illerde hafif titreşimler kaydedildi, ciddi bir hasar veya yaralanma bilgisi bulunmuyor.

AFAD Son Depremler
Kandilli Rasathanesi Son Depremler

Kaynak: Haber Merkezi

