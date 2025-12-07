GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede, ne zaman, kaç şiddetinde oldu? İstanbul, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale 7 Aralık 2025 AFAD RASATHANE son depremler listesi

Deprem mi oldu? 7 Aralık 2025'te hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar "Az önce deprem nerede ve kaç büyüklüğünde oldu?” sorusuna yanıt aramaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika verileri, Türkiye genelindeki deprem hareketliliğinin yakından takip edildiğini gösteriyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Muğla ve Konya'da hissedilen titreşimler sonrası gözler resmi açıklamalara çevrildi.

Son Dakika: Deprem mi Oldu?

AFAD ve Kandilli'nin 7 Aralık tarihli duyurularına göre gün içinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde çeşitli büyüklüklerde depremler meydana geldi. Bu nedenle "Az önce deprem mi oldu?” sorusu yeniden gündeme geldi.

Hangi Bölgelerde Deprem Meydana Geldi?

Ege ve Marmara hattı başta olmak üzere bazı iç bölgelerde hafif ve orta şiddette sarsıntılar kaydedildi. Yaşanan depremler sonrası vatandaşlar, "Artçı sarsıntı mı yaşanıyor?” sorusuna yanıt arıyor.

Depremin Şiddeti Kaçtı?

Gerçekleşen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü AFAD'ın Son Depremler ekranında anlık olarak yayımlanıyor. Hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem olduğu resmi kaynaklardan duyurulmaya devam ediyor.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Diğer İllerde Deprem Hissedildi mi?

Sosyal medya üzerinden "İstanbul sallandı mı?”, "Ankara'da deprem mi oldu?”, "İzmir'de deprem hissedildi mi?” soruları hızla paylaşıldı. Resmi açıklamalara göre bazı bölgelerde hafif titreşimler kaydedildi ancak şu ana kadar ciddi bir hasar veya yaralanma bilgisi bulunmuyor.

AFAD Son Depremler
Kandilli Rasathanesi Son Depremler

