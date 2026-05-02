Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede, ne zaman oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? 02 Mayıs 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
02 Mayıs 2026 Cumartesi günü yaşanan depremler, vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Türkiye’nin farklı noktalarında hissedilen sarsıntılar ve düşük şiddetli depremler, en güncel ve güvenilir verilerle AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından vatandaşlara duyuruluyor. Peki, az önce deprem nerede, ne zaman oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? İşte detaylar...
02 Mayıs günü deprem mi oldu?
02 Mayıs Cumartesi günü meydana gelen depremler ile ilgili detaylar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından vatandaşlar ile paylaşılıyor. Gün içerisinde yaşanan tüm sarsıntılar ise AFAD'ın yayımladığı "son depremler” listesi üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor.
AFAD 02 Mayıs Cumartesi günü deprem nerede oldu?
AFAD'ın paylaştığı verilere göre, 2 Mayıs Cumartesi günü Akdeniz'de iki, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ise bir deprem meydana geldi. Akdeniz'de yaşanan depremler, saat 11.00 ve 11.30'da gerçekleşti. Bu sarsıntıların büyüklükleri 3,9 ve 3,5 olarak ölçülürken, derinlikleri ise 3,02 ve 16,86 kilometre olarak kaydedildi. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde saat 13.15'te meydana gelen depremin büyüklüğü 3,8, derinliği ise 7,0 kilometre olarak belirlendi.
