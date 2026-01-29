Desert Rose adlı şarkıda Sting’le düet yapan Cezayirli şarkıcı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru
2000'li yılların başında müzik dünyasını kasıp kavuran, Batı pop müziği ile Doğu'nun mistik ezgilerini harmanlayan "Desert Rose" şarkısı, bugün bile etkisini koruyan kült eserler arasında yer alıyor. İngiliz efsane Sting'in imzasını taşıyan bu çalışma, Cezayir'in yerel müzik türü olan Rai'nin küresel çapta tanınmasına büyük katkı sağlamıştır.
"Desert Rose" adlı şarkıda Sting'le düet yapan ve şarkıya o eşsiz Arapça ezgileriyle ruh katan Cezayirli şarkıcı kimdir?
Şarkı, yayınlandığı dönemde sadece müzik listelerini altüst etmekle kalmamış, aynı zamanda farklı kültürlerin sanat yoluyla nasıl birleşebileceğini de kanıtlamıştır. Sting'in vokalini tamamlayan o güçlü ses, Cezayir'in Oran şehrinden çıkan ve Rai müziğinin en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen bir sanatçıya aittir. Onun şarkıya dahil ettiği feryat benzeri vokaller, eserin dünya müziği kategorisinde zirveye yerleşmesini sağlamıştır.
