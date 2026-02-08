Deyime göre, çok sıcak ve acı şeyleri kolayca yiyebilen birinin ağzı ne ile kaplıdır? Beyaz’la Joker 5 bin tl’lik soru

Türk mutfak kültüründe acı ve sıcak yemeklere karşı olağanüstü direnç gösteren kişiler için kullanılan bu ifade, halk arasındaki mizahi benzetmelerden biridir.
Deyime göre, çok sıcak ve acı şeyleri kolayca yiyebilen birinin ağzı ne ile kaplıdır?
Halk ağzında ve deyimlerde, ağzı sıcak ve acıdan hiç etkilenmeyen, en yakıcı tatları bile rahatlıkla tüketen kişiler için "ağzı teneke kaplı" ifadesi kullanılır. Bu benzetme, meşin derinin sert, dayanıklı ve duyarsız yapısına atıfta bulunur.
Cevap: Teneke
Kaynak: Haber Merkezi