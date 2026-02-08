GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Deyime göre, çok sıcak ve acı şeyleri kolayca yiyebilen birinin ağzı ne ile kaplıdır? Beyaz'la Joker 5 bin tl'lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Deyime göre, çok sıcak ve acı şeyleri kolayca yiyebilen birinin ağzı ne ile kaplıdır? Beyaz’la Joker 5 bin tl’lik soru

Türk mutfak kültüründe acı ve sıcak yemeklere karşı olağanüstü direnç gösteren kişiler için kullanılan bu ifade, halk arasındaki mizahi benzetmelerden biridir.

Deyime göre, çok sıcak ve acı şeyleri kolayca yiyebilen birinin ağzı ne ile kaplıdır?

Halk ağzında ve deyimlerde, ağzı sıcak ve acıdan hiç etkilenmeyen, en yakıcı tatları bile rahatlıkla tüketen kişiler için "ağzı teneke kaplı" ifadesi kullanılır. Bu benzetme, meşin derinin sert, dayanıklı ve duyarsız yapısına atıfta bulunur.

Cevap: Teneke

Kaynak: Haber Merkezi

