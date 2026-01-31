GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,62
EURO
51,62
STERLİN
59,73
GRAM
7.350,01
ÇEYREK
12.065,17
YARIM ALTIN
24.003,94
CUMHURİYET ALTINI
47.857,08
YAŞAM Haberleri

Diyanet İşleri’ne göre kötü bilinen insanlar için cenazede “Nasıl bilirdiniz?“ sorusuna karşı ne yapılması uygundur? Çifte Milyon sorusu

- Güncelleme Tarihi:

Diyanet İşleri’ne göre kötü bilinen insanlar için cenazede “Nasıl bilirdiniz?“ sorusuna karşı ne yapılması uygundur? Çifte Milyon sorusu

İslam geleneğinde cenaze namazı kılınırken imamın cemaate yönelttiği "Bu mevtayı nasıl bilirdiniz?" sorusu ve ardından alınan "İyi biliriz" şehadeti, vefat eden kişinin arkasından yapılan son toplu hüsnüzan (iyi niyet) beyanıdır. Ancak bazen vefat eden kişinin hayattayken çevresine zarar verdiği veya "kötü" olarak bilindiği durumlar, cemaati bu soru karşısında ikilemde bırakabilmektedir.

Diyanet İşleri'ne göre kötü bilinen insanlar için cenazede "Nasıl bilirdiniz?" sorusuna karşı ne yapılması uygundur?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konudaki yaklaşımı, İslam'ın "ölülerin arkasından sadece hayırla konuşulması" ve "kusurların örtülmesi" ilkelerine dayanır. Eğer bir kişinin kötülüğü toplumca biliniyorsa veya kişi üzerinde kul hakkı bulunduğuna inanılıyorsa, sessiz kalmak bir tercih olabilir. Ancak dinen asıl vurgulanan, cenaze namazının bir dua ve şefaat makamı olduğudur.

Cevap: Diyanet'in görüşlerine göre, bir kişinin kötülüğü ne kadar çok olursa olsun, cenaze namazı kılınıyorsa o kişi hala bir Müslüman olarak kabul ediliyor demektir. Bu soruya "İyi biliriz" demek, kişinin tüm hatalarını onaylamak değil, onun mümin olduğuna şahitlik etmek anlamına gelir. Eğer kişi yalan söylemek istemiyor veya vicdanen rahatsız oluyorsa, sessiz kalması en uygun yoldur.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER