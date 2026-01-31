Diyanet İşleri’ne göre kötü bilinen insanlar için cenazede “Nasıl bilirdiniz?“ sorusuna karşı ne yapılması uygundur? Çifte Milyon sorusu

İslam geleneğinde cenaze namazı kılınırken imamın cemaate yönelttiği "Bu mevtayı nasıl bilirdiniz?" sorusu ve ardından alınan "İyi biliriz" şehadeti, vefat eden kişinin arkasından yapılan son toplu hüsnüzan (iyi niyet) beyanıdır. Ancak bazen vefat eden kişinin hayattayken çevresine zarar verdiği veya "kötü" olarak bilindiği durumlar, cemaati bu soru karşısında ikilemde bırakabilmektedir.

Diyanet İşleri'ne göre kötü bilinen insanlar için cenazede "Nasıl bilirdiniz?" sorusuna karşı ne yapılması uygundur?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konudaki yaklaşımı, İslam'ın "ölülerin arkasından sadece hayırla konuşulması" ve "kusurların örtülmesi" ilkelerine dayanır. Eğer bir kişinin kötülüğü toplumca biliniyorsa veya kişi üzerinde kul hakkı bulunduğuna inanılıyorsa, sessiz kalmak bir tercih olabilir. Ancak dinen asıl vurgulanan, cenaze namazının bir dua ve şefaat makamı olduğudur.

Cevap: Diyanet'in görüşlerine göre, bir kişinin kötülüğü ne kadar çok olursa olsun, cenaze namazı kılınıyorsa o kişi hala bir Müslüman olarak kabul ediliyor demektir. Bu soruya "İyi biliriz" demek, kişinin tüm hatalarını onaylamak değil, onun mümin olduğuna şahitlik etmek anlamına gelir. Eğer kişi yalan söylemek istemiyor veya vicdanen rahatsız oluyorsa, sessiz kalması en uygun yoldur.

