Doğu Anadolu'nun sert coğrafyasından doğup sınırları aşarak Hazar Denizi'ne kadar uzanan bu akarsu, Kafkasya'nın en önemli su kaynaklarından birini oluşturur.

Doğu Anadolu Bölgesi sınırları içerisinde doğup Kura Nehri'yle birleşerek Hazar Denizi'ne dökülen nehir hangisidir?

Doğu Anadolu'dan doğan ve Kura Nehri ile birleşerek Hazar Denizi'ne dökülen nehir Aras Nehri'dir. Erzurum-Kars platosundaki Bingöl Dağları'ndan doğan Aras, Türkiye'nin Ermenistan, Nahçıvan ve İran ile olan sınırının bir kısmını oluşturur. Azerbaycan topraklarına girdikten sonra Sabirabad şehri yakınlarında Kura Nehri ile birleşir ve tek bir yatak halinde Hazar Denizi'ne boşalır.

Aras Nehri, toplamda yaklaşık 1.072 kilometre uzunluğundadır ve geçtiği topraklara hayat veren stratejik bir öneme sahiptir. Türkiye içindeki uzunluğu yaklaşık 548 kilometredir. Kura ve Aras nehirleri, Kafkasya'nın en büyük nehir sistemini (Kura-Aras havzası) meydana getirirler.

Cevap: Aras Nehri

