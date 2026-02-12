GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Doğu Roma İmparatorluğu milattan sonra ne zaman yıkılmıştır? Kim Milyoner Olmak İster 30 bin tl’lik soru

Güncelleme Tarihi:

Doğu Roma İmparatorluğu milattan sonra ne zaman yıkılmıştır? Kim Milyoner Olmak İster 30 bin tl’lik soru

Tarih sahnesinde bin yılı aşkın bir süre varlığını sürdüren ve Orta Çağ'ın en güçlü devletlerinden biri olan Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans), 15. yüzyılın ortalarında resmen sona ermiştir.

Doğu Roma İmparatorluğu milattan sonra ne zaman yıkılmıştır?

Doğu Roma İmparatorluğu, 29 Mayıs 1453 tarihinde, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed'in (II. Mehmed) İstanbul'u fethetmesiyle yıkılmıştır. 53 gün süren kuşatmanın ardından başkent Konstantinopolis'in Osmanlıların eline geçmesi, imparatorluğun siyasi varlığına son vermiştir.

Yıkılış Süreciyle İlgili Temel Bilgiler

  • Son İmparator: İmparatorluğun son hükümdarı XI. Konstantinos Palaiologos'tur. Kuşatmanın son günlerinde surlarda çarpışırken hayatını kaybettiği kabul edilir.

  • Tarihsel Dönüm Noktası: Bu olay, dünya tarihinde bir çağın kapanıp (Orta Çağ) yeni bir çağın açılması (Yeni Çağ) olarak kabul edilen en önemli dönüm noktalarından biridir.

  • Yıkılışın Etkisi: İstanbul'un fethinden sonra pek çok Bizanslı bilim insanı ve sanatçının İtalya'ya kaçması, Avrupa'da Rönesans hareketinin başlamasına zemin hazırlayan önemli etkenlerden biri olmuştur.

Cevap: 29 Mayıs 1453

