Dolunayın etkisiyle huyunun değiştiği sanılan kimse hangisinin tanımıdır? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

İnsanlık tarihi boyunca Ay'ın evrelerinin, özellikle de dolunayın, insan psikolojisi ve davranışları üzerinde etkili olduğuna inanılmıştır. Birçok kültürde olduğu gibi Türkçede de gökyüzü olaylarıyla insan karakteri arasında bağ kuran özel kelimeler mevcuttur. Bu kelimelerden biri, duygusal durumu Ay'ın hareketlerine göre dalgalanan kişileri tarif etmek için kullanılır.

"Dolunayın etkisiyle huyunun değiştiği sanılan kimse" hangisinin tanımıdır?

Ay'ın çekim gücünün sadece denizlerdeki gelgitleri değil, insan ruhunu da etkilediği düşüncesi, dilimize çok özgün bir terim kazandırmıştır. Seçenekler arasında yer alan ve "Ay" köküyle türetilen bu isimler genellikle aydınlığı ve güzelliği temsil etse de, içlerinden biri doğrudan "kararsızlık" ve "mizaç değişikliği" anlamını taşır. Bu ifade, halk ağzında huysuzluğu veya değişken tavırları olan kişiler için de bir yakıştırma olarak kullanılır.

Cevap: Aysar.

Kaynak: Haber Merkezi