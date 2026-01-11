Domates Güzeli lakabıyla tanınan ünlü sanatçı kimdir? Beyaz’la Joker 5 bin tl’lik soru
Türk sinemasının ve tiyatrosunun en sevilen simalarından biri olan bu sanatçı, canlandırdığı anne, teyze ve komşu karakterleriyle tüm Türkiye'nin gönlünde taht kurmuştur. "Domates Güzeli" lakabı, 1970'li yıllarda yer aldığı bir reklam filmiyle hayatımıza girmiş ve sanatçının adeta ikinci bir ismi haline gelmiştir.
"Domates Güzeli" lakabıyla tanınan ünlü sanatçı kimdir?
Bu unutulmaz sanatçı Ayşen Gruda'dır. 1977 yılında bir televizyon reklamında canlandırdığı "Domates Güzeli Nahide Şerbet" karakteri o kadar çok sevilmiştir ki, bu isim sanatçının tüm kariyeri boyunca peşinden gelmiştir. Yeşilçam'ın "Tosun Paşa", "Süt Kardeşler", "Gülen Gözler" ve "Hababam Sınıfı" gibi sayısız klasik filminde rol alan Gruda, kendine has gülüşü ve eşsiz komedi yeteneğiyle Türk halkının en sevdiği karakter oyuncularından biri olmuştur.
