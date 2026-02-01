Düğünlerde gelin, evlilikte sözünün geçeceğini simgelemek amacıyla nikah kıyıldıktan sonra ne yapar? Beyaz’la Joker 25 bin tl’lik soru
Türk düğün gelenekleri, her biri farklı bir anlam ve eğlence unsuru taşıyan sembolik hareketlerle doludur. Nikahın hemen ardından, memur imzaları attırıp "Sizleri karı-koca ilan ediyorum" dediği o ilk saniyelerde, davetlilerin gözü hemen masanın altına, çiftlerin ayaklarına çevrilir.
Bu köklü ve eğlenceli geleneğe göre; nikah akdi tamamlandığı an taraflardan biri (genellikle de gelin), diğerinin ayağına basar. Halk arasındaki inanışa göre, ayağa ilk basan kişinin evlilik süresince evde "son sözü söyleyen" kişi olacağına ve otoriteyi elinde tutacağına inanılır.
