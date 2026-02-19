Dünya kütlesinin yaklaşık yüzde kaçı sudur? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl’lik soru

Dünya'nın dışarıdan bakıldığında "Mavi Gezegen" olarak adlandırılması ve yüzeyinin büyük bir kısmının sularla kaplı olması, gezegenin kütlesinin de büyük bir kısmının su olduğu yanılgısını yaratabilir. Ancak gerçek veriler, jeolojik açıdan oldukça farklıdır.

Dünya kütlesinin yaklaşık yüzde kaçı sudur?

Dünya'nın toplam kütlesinin sadece yaklaşık %0,02'si (on binde ikisi) sudur.

Bu düşük oranın temel sebebi, suyun sadece gezegenin en dış katmanında (okyanuslar, buzullar, yeraltı suları ve atmosfer) yoğunlaşmış olmasıdır. Dünya'nın devasa kütlesinin asıl ağırlığını, yüzeyin altındaki çok daha yoğun ve ağır olan kayalık manto ile metalik (demir-nikel) çekirdek oluşturur.

Kütle ve Yüzey Alanı Karşılaştırması

Aşağıdaki tablo, suyun gezegenimizdeki yerini daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir:

Özellik Oran Açıklama Yüzey Alanı %71 Dünya yüzeyinin okyanuslarla kaplı olan kısmıdır. Toplam Kütle %0,02 Okyanuslar, buzullar ve atmosferdeki suyun toplam ağırlığının gezegenin toplam ağırlığına oranıdır. Hacim %0,12 Tüm su bir araya getirilip bir küre yapılsaydı, hacmen Dünya'nın bu kadarı olurdu.

Cevap: %0,02

Kaynak: Haber Merkezi