GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,87
EURO
51,64
STERLİN
59,08
GRAM
7.340,95
ÇEYREK
12.109,82
YARIM ALTIN
24.138,91
CUMHURİYET ALTINI
48.072,32
YAŞAM Haberleri

Dünya kütlesinin yaklaşık yüzde kaçı sudur? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Dünya kütlesinin yaklaşık yüzde kaçı sudur? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl’lik soru

Dünya'nın dışarıdan bakıldığında "Mavi Gezegen" olarak adlandırılması ve yüzeyinin büyük bir kısmının sularla kaplı olması, gezegenin kütlesinin de büyük bir kısmının su olduğu yanılgısını yaratabilir. Ancak gerçek veriler, jeolojik açıdan oldukça farklıdır.

Dünya kütlesinin yaklaşık yüzde kaçı sudur?

Dünya'nın toplam kütlesinin sadece yaklaşık %0,02'si (on binde ikisi) sudur.

Bu düşük oranın temel sebebi, suyun sadece gezegenin en dış katmanında (okyanuslar, buzullar, yeraltı suları ve atmosfer) yoğunlaşmış olmasıdır. Dünya'nın devasa kütlesinin asıl ağırlığını, yüzeyin altındaki çok daha yoğun ve ağır olan kayalık manto ile metalik (demir-nikel) çekirdek oluşturur.

Kütle ve Yüzey Alanı Karşılaştırması

Aşağıdaki tablo, suyun gezegenimizdeki yerini daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir:

Özellik Oran Açıklama
Yüzey Alanı %71 Dünya yüzeyinin okyanuslarla kaplı olan kısmıdır.
Toplam Kütle %0,02 Okyanuslar, buzullar ve atmosferdeki suyun toplam ağırlığının gezegenin toplam ağırlığına oranıdır.
Hacim %0,12 Tüm su bir araya getirilip bir küre yapılsaydı, hacmen Dünya'nın bu kadarı olurdu.

Cevap: %0,02

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER