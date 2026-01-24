GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Dünya’nın Güneş’e uzaklığı ortalama kaç milyon kilometredir? Çifte Milyon sorusu

- Güncelleme Tarihi:

Dünya’nın Güneş’e uzaklığı ortalama kaç milyon kilometredir? Çifte Milyon sorusu

Evrendeki varlığımızı borçlu olduğumuz Güneş, bizden aslında hayal etmesi güç bir uzaklıkta yer alıyor. Dünya'nın yörüngesi tam bir daire değil, elips şeklinde olduğu için bu mesafe yıl içinde değişse de bilim dünyası bu uzaklığı "ortalama" bir değerle ifade ediyor.

Dünya'nın Güneş'e uzaklığı ortalama kaç milyon kilometredir?

Dünya ile Güneş arasındaki bu mesafeye astronomide "1 Astronomik Birim (AU)" denir. Işığın bile yaklaşık 8 dakika 20 saniyede kat edebildiği bu yolun ortalama uzunluğu 149,6 milyon kilometredir. Yuvarlak bir hesapla bu değer dünya genelinde ve eğitim kaynaklarında 150 milyon kilometre olarak kabul edilir.

Cevap: Yaklaşık 150 Milyon Kilometre

Kaynak: Haber Merkezi

