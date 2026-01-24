Dünya’nın Güneş’e uzaklığı ortalama kaç milyon kilometredir? Çifte Milyon sorusu

Evrendeki varlığımızı borçlu olduğumuz Güneş, bizden aslında hayal etmesi güç bir uzaklıkta yer alıyor. Dünya'nın yörüngesi tam bir daire değil, elips şeklinde olduğu için bu mesafe yıl içinde değişse de bilim dünyası bu uzaklığı "ortalama" bir değerle ifade ediyor.

Dünya'nın Güneş'e uzaklığı ortalama kaç milyon kilometredir?

Dünya ile Güneş arasındaki bu mesafeye astronomide "1 Astronomik Birim (AU)" denir. Işığın bile yaklaşık 8 dakika 20 saniyede kat edebildiği bu yolun ortalama uzunluğu 149,6 milyon kilometredir. Yuvarlak bir hesapla bu değer dünya genelinde ve eğitim kaynaklarında 150 milyon kilometre olarak kabul edilir.

Cevap: Yaklaşık 150 Milyon Kilometre

