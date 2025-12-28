Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri hangi hastalığın gizli taşıyıcısıdır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu
- Güncelleme Tarihi:
Dünya Nüfusunun Üçte Biri Hangi Hastalığın Gizli Taşıyıcısı?
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yayımladığı veriler, küresel ölçekte yaygın ancak çoğu zaman fark edilmeyen ciddi bir sağlık riskine dikkat çekiyor.
Gizli Taşıyıcılık: Tüberküloz (Verem)
DSÖ verilerine göre, dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri tüberküloz (verem) bakterisinin gizli taşıyıcısı konumunda bulunuyor. Bu durum "latent tüberküloz enfeksiyonu” olarak adlandırılıyor.
Latent tüberkülozu olan kişilerde hastalık belirtileri görülmez ve bu kişiler başkalarına hastalığı bulaştırmaz. Ancak bağışıklık sisteminin zayıflaması halinde, bakteri aktif hale gelerek verem hastalığına dönüşebilir.
Uzmanlar, erken tanı ve koruyucu tedavinin hem bireysel sağlık hem de küresel salgın risklerinin azaltılması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”