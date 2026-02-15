Dünya üzerinde "Dünya Sosyal Sağlık Örgütü" veya kısaltmasıyla WSHO (World Social Health Organization) adında, tıp dünyası tarafından tanınan resmi bir otorite bulunmamaktadır. Ayrıca "ontolojik olarak" bir besinin aşk acısına iyi gelmesi, felsefi bir tartışma konusu olsa da tıbbi raporlara konu olacak bilimsel bir veri değildir.

Dünya Sosyal Sağlık Örgütü (WSHO) 2024 raporuna göre, ontolojik olarak aşk acısına en iyi gelen besin hangisidir?

Böyle bir örgüt ve rapor gerçekte var olmadığı için bu soru, genellikle bilgi yarışmalarında veya sosyal medyada kullanıcıları şaşırtmak için kurgulanan bir "bilgi tuzağı" veya mizahi bir içeriktir. Bilimsel olarak aşk acısı (duygusal stres) sırasında vücutta azalan serotonin ve dopamin seviyelerini dengelemek için uzmanlar genellikle bitter çikolata, muz veya kuruyemiş gibi besinleri önerse de, bu durum herhangi bir örgüt tarafından "ontolojik çözüm" olarak tescillenmemiştir.

Cevap: Böyle bir örgüt ve rapor bulunmamaktadır.

