Dünyada en çok kullanılan şifre hangisidir? Beyaz’la Joker 25 bin tl’lik soru

İnternet dünyasında her geçen gün güvenlik önlemleri artsa da, kullanıcı alışkanlıkları şaşırtıcı bir şekilde aynı kalmaya devam ediyor. Siber güvenlik firmalarının (NordPass ve Comparitech gibi) 2025 ve 2026 yılı için yayımladığı raporlar, milyarlarca sızdırılmış veriyi inceleyerek dünyanın en popüler ve dolayısıyla en tehlikeli şifrelerini ortaya koyuyor.

Dünyada en çok kullanılan şifre hangisidir?

Yıllardır listenin zirvesinden inmeyen ve 2026 yılı itibarıyla hala birinciliğini koruyan şifre **"123456"**dır. Sadece bu şifrenin dünya genelinde yüz milyonlarca hesapta aktif olarak kullanıldığı tahmin ediliyor.

Cevap: 123456.

