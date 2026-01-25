Dünyanın En İyi 100 Çorbası listesinde ikinci sırada yer alan beyran hangi yöremize ait bir çorbadır?
Dünya mutfaklarını değerlendiren prestijli platformların başında gelen TasteAtlas'ın "Dünyanın En İyi 100 Çorbası" listesinde zirveyi zorlayan beyran, hem hazırlanışındaki ustalık hem de sunduğu eşsiz lezzet şöleniyle Türk mutfağının en özel değerlerinden biri olarak tescillenmiştir.
Hazırlanışı saatler süren, kuzu inciğinin lif lif ayrıldığı ve bol sarımsak, acı pul biber ile harmanlanan bu eşsiz lezzet, aslında sadece bir çorba değil, başlı başına bir öğün olarak kabul edilir. Özellikle sabahın ilk ışıklarında içilmesi bir gelenek olan bu yemek, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi dalında giren ilk şehrimizin en güçlü temsilcisidir.
Cevap: Dünyanın en iyi ikinci çorbası seçilen beyran, Gaziantep yöremize ait bir lezzettir.
