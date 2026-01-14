Durgun suya belli miktarda gram pozitif ve katalaz negatif bakteri ekleyerek olmayan laktozu parçalama ihtimallerine değinen Türk düşünür kimdir? 3’Te 3 Tarih sorusu

Bu soru bilimsel terimlerle süslenmiş felsefi/ironik bir imkânsızlık anlatımı içeriyor.



"Durgun suya gram pozitif ve katalaz negatif bakteri ekleyip olmayan laktozu parçalama ihtimali” ifadesi, aslında mantıksal olarak mümkün olmayan bir durumu mizahi biçimde anlatıyor.

Bu yaklaşım Türk düşünce geleneğinde en çok Nasreddin Hoca ile özdeşleşir.

Doğru cevap: Nasreddin Hoca

