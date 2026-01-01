GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Düzce’de yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Cuma yarın Düzce’de okul var mı, yok mu? Düzce valiliği açıklama yaptı mı?

Düzce'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitimle ilgili önemli bir karar alındı. Valilik, il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

2 Ocak Cuma Günü Düzce'de Okullar Var mı, Yok mu?

Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 2 Ocak Cuma günü eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi. Alınan kararın rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil olmak üzere tüm eğitim birimlerini kapsadığı ifade edildi.

Kamu Çalışanları İçin İdari İzin Kararı

Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin yanı sıra çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

