Ebeveynlerden biri A grubu diğeri AB grubu kan taşıyorsa çocuk hangi grup kan taşıyamaz? Çifte Milyon sorusu
- Güncelleme Tarihi:
Biyolojik bir miras olan kan gruplarının ebeveynden çocuğa aktarımı, belirli genetik kurallara göre gerçekleşir. Bu kurallar çerçevesinde, anne ve babanın sahip olduğu genler birleşerek çocuğun kan grubunu oluşturur; ancak bazı kombinasyonların gerçekleşmesi biyolojik olarak mümkün değildir.
A ve AB grubu ebeveynlerin çocuklarında hangi kan grubuna rastlanmaz?
Kan grubu kalıtımında A ve B genleri baskın, 0 geni ise çekiniktir. Bir ebeveyn A grubu (AA veya A0), diğeri ise AB grubu (AB) ise; çocuk bu birleşimden A, B veya AB kan grubuna sahip genleri alabilir. Ancak bu ebeveynlerin genetik havuzunda "0" geni bulunsa bile (A0 durumunda), AB grubuna sahip olan ebeveynden mutlaka A veya B geni geleceği için, iki çekinik 0 geninin bir araya gelme ihtimali ortadan kalkar.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”