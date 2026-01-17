Ebeveynlerden biri A grubu diğeri AB grubu kan taşıyorsa çocuk hangi grup kan taşıyamaz? Çifte Milyon sorusu

Biyolojik bir miras olan kan gruplarının ebeveynden çocuğa aktarımı, belirli genetik kurallara göre gerçekleşir. Bu kurallar çerçevesinde, anne ve babanın sahip olduğu genler birleşerek çocuğun kan grubunu oluşturur; ancak bazı kombinasyonların gerçekleşmesi biyolojik olarak mümkün değildir.

A ve AB grubu ebeveynlerin çocuklarında hangi kan grubuna rastlanmaz?

Kan grubu kalıtımında A ve B genleri baskın, 0 geni ise çekiniktir. Bir ebeveyn A grubu (AA veya A0), diğeri ise AB grubu (AB) ise; çocuk bu birleşimden A, B veya AB kan grubuna sahip genleri alabilir. Ancak bu ebeveynlerin genetik havuzunda "0" geni bulunsa bile (A0 durumunda), AB grubuna sahip olan ebeveynden mutlaka A veya B geni geleceği için, iki çekinik 0 geninin bir araya gelme ihtimali ortadan kalkar.

Cevap: 0 Grubu

Kaynak: Haber Merkezi