Efes Antik Kenti’ndeki Celsus Kütüphanesi’nin ön cephesindeki kadın heykelleri hangisinin simgesi değildir? Beyaz’la Joker 3 milyon tl’lik soru

Güncelleme Tarihi:

Efes Antik Kenti’ndeki Celsus Kütüphanesi’nin ön cephesindeki kadın heykelleri hangisinin simgesi değildir? Beyaz’la Joker 3 milyon tl’lik soru

Efes Antik Kenti'nin en görkemli yapısı olan Celsus Kütüphanesi, Roma mimarisinin zirve noktalarından biridir. MS 135 yılında tamamlanan bu yapı, hem bir kütüphane hem de bir anıt mezar niteliği taşır. Ön cephesindeki nişlerde yer alan dört kadın heykeli, kütüphanenin kurucusu Tiberius Julius Celsus Polemaeanus'un sahip olduğu dört temel erdemi ve bir kütüphanenin insanlığa kattığı değerleri simgeler.

Celsus Kütüphanesi'nin ön cephesindeki kadın heykelleri hangisinin simgesi değildir?

Kütüphanenin cephesindeki dört heykel ve temsil ettikleri şunlardır:

  1. Episteme: Bilgi / Bilim

  2. Arete: Erdem / Karakterin mükemmelliği

  3. Ennoia: Muhakeme / Akıl / Zeka

  4. Sophia: Bilgelik / Derin bilgi

Seçenekler arasında yer alan Barış ve Kader, bu anıtsal cephedeki heykellerin doğrudan temsil ettiği kavramlar arasında yer almaz.

Cevap: Barış

