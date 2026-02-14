GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Eğer milli takıma yabancı hoca alınacaksa benim Alman vatandaşlığım da var sözlerini söylemiş antrenör hangisidir? Çifte Milyon Sorusu

- Güncelleme Tarihi:

Eğer milli takıma yabancı hoca alınacaksa benim Alman vatandaşlığım da var sözlerini söylemiş antrenör hangisidir? Çifte Milyon Sorusu

Bu nüktedan ve Türk futbol tarihine geçen sözler, Türk teknik direktör Yılmaz Vural'a aittir.

Yılmaz Vural, Milli Takım teknik direktörlüğü için yabancı hocaların tercih edildiği dönemlerde, kendisinin Almanya'da eğitim gördüğünü ve Alman vatandaşlığına da sahip olduğunu hatırlatarak bu ironik açıklamayı yapmıştır. Kendine has tarzı, enerjisi ve samimiyetiyle tanınan tecrübeli teknik adam, bu sözüyle aslında yerli hocalara daha fazla güvenilmesi gerektiğine dair esprili bir sitemde bulunmuştur.

Yılmaz Vural ve Bu Sözün Arka Planı

  • Eğitimi: Yılmaz Vural, futbol eğitimi ve teknik direktörlük lisansını Almanya'daki ünlü Köln Spor Akademisi'nden almıştır.

  • Milli Takım Arzusu: Kariyeri boyunca her fırsatta Milli Takım'ı çalıştırmayı çok istediğini dile getirmiş, bu sözü de bu isteğinin bir yansıması olarak futbol literatürümüze girmiştir.

  • Kariyeri: Türkiye'de 30'dan fazla takım çalıştırarak bu alanda kırılması güç bir rekorun da sahibidir.

Cevap: Yılmaz Vural

Kaynak: Haber Merkezi

